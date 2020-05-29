Çatalca'da dolu yağışı sonrası yol kenarları beyaza büründü
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Çatalca'da dolu yağışı sonrası yol kenarları beyaza büründü

Çatalca'da dolu yağışı sonrası yol kenarları beyaza büründü Çatalca'da bugün öğlen saatlerinde bir anda etkili olan dolu yolları beyaza bürürken sürücüler zor anlar yaşadı.

29.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:32

Çatalca'da dolu yağışı sonrası yol kenarları beyaza büründü

İSTANBUL - Çatalca'da bugün öğlen saatlerinde bir anda etkili olan dolu yolları beyaza bürürken sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da bugün beklenen sağanak yağmur Çatalca'da yağmurdan sonra yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Öğleden sonra bir ana etkili olan dolu yağışı nedeni ile yollar beyaza büründü. Yollarına devam etmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi. Dolunun ardından ise kısa süreli sis etkili oldu. İstanbul'da yağmurun ara ara devam edeceği tahmin ediliyor.

Çatalca'da dolu yağışı sonrası yol kenarları beyaza büründü

Kaynak: İHA

Manşet

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