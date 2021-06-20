Çatalca'da meyve suyu ürünleri fabrikası alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatalca'da meyve suyu ürünleri fabrikası alev alev yandı

Çatalca'da meyve suyu ürünleri fabrikası alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çatalca'da bin 600 metrekarelik bir meyve suyu ürünleri fabrikasında yıldırımın düşmesinin ardından yangın çıktı.

Çatalca'da bin 600 metrekarelik bir meyve suyu ürünleri fabrikasında yıldırımın düşmesinin ardından yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı uzun çalışmalar sonrasında söndürülürken, fabrikadaki yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, Çatalca Şubaşı köyü Körfez Sokak içerisinde bulunan meyve suyu ürünleri fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bin 600 metrekare alana kurulu olan meyve suyu ürünleri fabrikasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih'te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı
Fatih'te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı
Esrarengiz ölüm! Kapının arkadan güçlendirildiği odada yanmış cansız beden bulundu
Esrarengiz ölüm! Kapının arkadan güçlendirildiği odada yanmış cansız beden bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çatalca'da meyve suyu ürünleri fabrikası alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 01:13:12. #1.14#

title