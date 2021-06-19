Çatalca'da büyük fabrika yangını
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Çatalca'da büyük fabrika yangını

Çatalca'da büyük fabrika yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çatalca'da bin 600 metrekarelik bir oyuncak fabrikasında yıldırımın düşmesinin ardından yangın çıktı.

Çatalca'da bin 600 metrekarelik bir oyuncak fabrikasında yıldırımın düşmesinin ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Alev alev yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un Çatalca ilçesi Subaşı köyü Körfez Sokak'ta bulunun bin 600 metrekarelik bir oyuncak fabrikasına yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesinin ardından fabrikada yangın çıktı. Fabrikayı alevler sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Çatalca'da büyük fabrika yangını
Çatalca'da büyük fabrika yangını
Çatalca'da büyük fabrika yangını
Çatalca'da büyük fabrika yangını
Çatalca'da büyük fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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