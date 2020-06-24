ÇATALCA'DA BULUTLARLA GÖLÜN GÖRSEL ŞÖLENİ Büyükçekmece Gölü'ndeki görsel şölen havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Gölü'ndeki görsel şölen havadan görüntülendi.

Ali AKSOYERİSTANBUL(DHA) - ÇATALCA'da hortumun ardından bugün de zaman zaman yağmur gecişleri meydana geldi. 10-15 dakika süren yoğun yağış daha sonra yerini güneşe bıraktı. Bölgede bir yerde sağnak yağmur varken, 100 metre uzağında güneşli bir hava hakim oldu. Güneş açtığında bulutların Büyükçekmece gölüne düşen görüntüleri ise görsel şölen oluşturdu

Kaynak: DHA