Çatalca'da bulutlarla gölün görsel şöleni ÇATALCA'da hortumun ardından bugün de zaman zaman yağmur gecişleri meydana geldi.

ÇATALCA'da hortumun ardından bugün de zaman zaman yağmur gecişleri meydana geldi. 10-15 dakika süren yoğun yağış daha sonra yerini güneşe bıraktı. Bölgede bir yerde sağnak yağmur varken, 100 metre uzağında güneşli bir hava hakim oldu. Güneş açtığında bulutların Büyükçekmece gölüne düşen görüntüleri ise görsel şölen oluşturdu

Kaynak: DHA