ÇATALCA'DA BOĞULAN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'DAN ALINDI
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ÇATALCA'DA BOĞULAN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'DAN ALINDI

Çatalca Durusu Gölü'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

20.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:27
ÇATALCA'DA BOĞULAN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'DAN ALINDI

'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Morgu'ndan alındı.

Çatalca'da Durusu Gölü'nde (Terkos) açıldıkları balıkçı kayığının batması sonucu boğularak hayatlarını kaybeden Üzeyir Temizkan ve Mehmet Er'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Yakınları tarafından alınan cenazelerden Üzeyir Temizkan'ın cenazesinin defnedilmek üzere Amasya Kırkharman Köyü'ne gönderileceği öğrenildi. Mehmet Er'in cenazesi ise Alibeyköy gasilhanesine götürüldü.

Görüntü Dökümü: Cenazelerin çıkartılmasıAdli Tıp'tan genel görüntü

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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