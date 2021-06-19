Çatalca'da bir gıda imalathanesinde yangın çıktı
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Çatalca'da bir gıda imalathanesinde yangın çıktı

Çatalca'da bir gıda imalathanesinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Çatalca'da bir gıda imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çatalca'da bir gıda imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ferhatpaşa Mahallesi Trakya Serbest Bölgesi'ndeki bir iş hanının ikinci katında bulunan gıda imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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