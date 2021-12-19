ÇATALCA'DA ATIK SU TANKERİ BARİYERLERE ÇARPIP YAN YATTI

ÇATALCA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği atık su tankeri bariyerlere çarpıp yan yattı. Sürücünün hafif yaralandığı kazanın meydana geldiği yolda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 12.15'te Çatalca Kızılcaali Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Habip Ayvaz, 34 ZM 8580 plakalı atık su tankeri ile Çatalca istikametinde seyir halinde olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaklaşık 100 metre boyunca bariyerlere çarparak ilerleyen tanker daha sonra yan yatınca, tanker ve kabin bölümü birbirinden ayrıldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Habip Ayvaz kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolda yan yatan tanker nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı.