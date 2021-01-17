Çatalca'da ambulans devrildi

ÇATALCA'da karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği ambulans yol kenarına devrildi. Ambulansta hasta olmadığı öğrenilirken, kazada yaralanan olmadı.

Çatalca Başakköy Mahallesi girişinde karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans yoldan çıkarak devrildi. Ambulans'a yaralı olmadığı öğrenilirken, kaza sonucunda ambulans personelinden de kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kaza ilk müdahaleyi mahalleli yaparken, ambulansın görev yerine döndüğü öğrenildi. Ambulans personeli ise olay yerine gelen başka bir ambulansa alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı