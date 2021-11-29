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Lodos nedeniyle 2 tır 1 kamyonet devrildi

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Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Araç içinde bulunan sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı.

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri bir tır sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Diğer iki sürücü de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Şoförler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bölge de trafik yoğunluğu yaşandı.

(Şaban Tektaş/İHA)

Lodos nedeniyle 2 tır 1 kamyonet devrildi

Lodos nedeniyle 2 tır 1 kamyonet devrildi

Lodos nedeniyle 2 tır 1 kamyonet devrildi

Lodos nedeniyle 2 tır 1 kamyonet devrildi

Lodos nedeniyle 2 tır 1 kamyonet devrildi

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