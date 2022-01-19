Son Dakika | Çatalca beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

İSTANBUL (İHA) - - Çatalca beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza bürünürken, çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza büründü. İlçede yollar ve bina çatıları karla kaplandı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan bazı vatandaşlar fırça ile araçlarının üzerindeki karı temizlerken, karın tadını çocuklar çıkardı. Okul bahçesindeki birçok çocuk birbirleriyle kar topu oynadı.