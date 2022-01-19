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Son Dakika | Çatalca beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Haberler | Genel

Son dakika haberleri... - Çatalca beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza bürünürken, çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İSTANBUL (İHA) - - Çatalca beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza bürünürken, çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza büründü. İlçede yollar ve bina çatıları karla kaplandı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan bazı vatandaşlar fırça ile araçlarının üzerindeki karı temizlerken, karın tadını çocuklar çıkardı. Okul bahçesindeki birçok çocuk birbirleriyle kar topu oynadı.

Son Dakika | Çatalca beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

Son Dakika | Çatalca beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

Son Dakika | Çatalca beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

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İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haber

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