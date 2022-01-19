Çatalca beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Haberler | Güncel
Çatalca beyaza büründüİSTANBUL İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza bürünürken, evlerin çatılarını kaplayan kar drone ile havadan görüntülendi.
İSTANBUL (İHA) - Çatalca beyaza büründü
İSTANBUL İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza bürünürken, evlerin çatılarını kaplayan kar drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza büründü. Bazı köyler karla kaplanırken, ilçede genelinde oluşan kar manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu.