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Çatalca beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Haberler | Güncel

Çatalca beyaza büründüİSTANBUL İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza bürünürken, evlerin çatılarını kaplayan kar drone ile havadan görüntülendi.

İSTANBUL (İHA) - Çatalca beyaza büründü

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza bürünürken, evlerin çatılarını kaplayan kar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza büründü. Bazı köyler karla kaplanırken, ilçede genelinde oluşan kar manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu.

Çatalca beyaza büründü

Çatalca beyaza büründü

Çatalca beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Drone, kar, Güncel, Haber

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