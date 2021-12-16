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Çatalca beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Genel

Çatalca beyaza büründü İstanbul'da mevsimin ilk karı etkisini göstermeye başladı İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

İSTANBUL (İHA) - Çatalca beyaza büründü

İstanbul'da mevsimin ilk karı etkisini göstermeye başladı

İSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca'da etkili olan kar nedeniyle ortalık beyaza büründü.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı da etkili olmaya başladı. Mega kentin yüksek kesimlerinde görülmeye başlayan kar Çatalca'yı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, ekipler sürücülerin zor anlar yaşamaması için çalışma yaptı.

Çatalca beyaza büründü

Çatalca beyaza büründü

Çatalca beyaza büründü

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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