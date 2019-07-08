Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece'ye kuvvetli yağış uyarısı

Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece'ye kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ, İstanbul'un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece'ye kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ, İstanbul'un 3 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
 


- İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et