Çataklı: "(Yılbaşında) Gece boyu biz burada, personelimiz sahada görevinin başında olacak" - Haberler
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Çataklı: "(Yılbaşında) Gece boyu biz burada, personelimiz sahada görevinin başında olacak"

AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın video konferans yöntemiyle illerle bağlantı yapması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Güvenlik ve Acil Durumlar...

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın video konferans yöntemiyle illerle bağlantı yapması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde ülke genelindeki yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Çataklı: (Yılbaşında) Gece boyu biz burada, personelimiz sahada görevinin başında olacak

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AA / Emir Sultan Demirci - Son Dakika Haberleri

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