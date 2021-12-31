Çataklı: "(Yılbaşında) Gece boyu biz burada, personelimiz sahada görevinin başında olacak"
AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın video konferans yöntemiyle illerle bağlantı yapması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Güvenlik ve Acil Durumlar...
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın video konferans yöntemiyle illerle bağlantı yapması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde ülke genelindeki yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)