Son dakika haberi | Çataklı: "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu"

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (2)

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı