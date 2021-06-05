Son dakika haberi | Çataklı: "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu"
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Son dakika haberi | Çataklı: "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (2)

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu."

Son dakika haberi | Çataklı: 'Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu'
Son dakika haberi | Çataklı: 'Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu'
Son dakika haberi | Çataklı: 'Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu'
Son dakika haberi | Çataklı: 'Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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Son dakika haberi | Çataklı: "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu" - Haberler
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