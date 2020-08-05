Çataklı: "(Uyuşturucu ile mücadele) Bu yıl özellikle kök kenevir ekiminde bir hareketlenme...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
05.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:31
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA