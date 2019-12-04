Çataklı: "Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 369 bin 690'a ulaşmıştır"
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Çataklı: "Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 369 bin 690'a ulaşmıştır"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

04.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:39
Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (2)

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çataklı: "Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 369 bin 690'a ulaşmıştır"
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