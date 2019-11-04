Çataklı: "Terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız devam ediyor"

Çataklı: "Terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız devam ediyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın kürsüye gelişi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

04.11.2019 11:58

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın kürsüye gelişi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Çataklı: "Terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız devam ediyor"
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