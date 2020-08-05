Çataklı: "(Temmuz ayındaki operasyonlarda) 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
05.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:27
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (2)
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.
Kaynak: AA