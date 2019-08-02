Çataklı: Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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