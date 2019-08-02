Çataklı: Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2.08.2019 13:16
Çataklı: Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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