Çataklı: "Temmuz ayında 1493'ü denizlerde olmak üzere toplam 7726 düzensiz göçmen yakalanmıştır"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
05.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:56
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (6)
Kaynak: AA