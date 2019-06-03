Çataklı - Tatvan belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılması

Çataklı - Tatvan belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılması

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çataklı - Tatvan belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılması

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. (8)

Kaynak: AA
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