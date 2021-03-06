Çataklı: "Şubat ayında uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 1759 kişi tutuklandı"
06.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:07
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
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İçişleri Sözcüsü Çataklı, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 23 bin 714 kişiden 1759'unun tutuklandığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci