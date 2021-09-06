Çataklı: "(Sınırlarımız kevgire döndü) gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve...
Çataklı: "(Sınırlarımız kevgire döndü) gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır"
Çataklı: "(Sınırlarımız kevgire döndü) gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl