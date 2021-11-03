Çataklı: "Sınır güvenliği konusunda son derece modern ve yüksek maliyetli projeler yürütüyoruz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çataklı: "Sınır güvenliği konusunda son derece modern ve yüksek maliyetli projeler yürütüyoruz"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın toplantının yapıldığı salona gelmesi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın toplantının yapıldığı salona gelmesi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (1)

Çataklı: Sınır güvenliği konusunda son derece modern ve yüksek maliyetli projeler yürütüyoruz

Çataklı: Sınır güvenliği konusunda son derece modern ve yüksek maliyetli projeler yürütüyoruz

Çataklı: Sınır güvenliği konusunda son derece modern ve yüksek maliyetli projeler yürütüyoruz

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title