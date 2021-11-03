Çataklı: "Sınır güvenliği konusunda son derece modern ve yüksek maliyetli projeler yürütüyoruz"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın toplantının yapıldığı salona gelmesi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın toplantının yapıldığı salona gelmesi
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (1)