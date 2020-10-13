Çataklı: PKK propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade...

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul'da bir tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için sahlenemediği iddiasına ilişkin, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir.