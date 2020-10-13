Çataklı: PKK propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çataklı: PKK propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade...

13.10.2020 22:05 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:24
Çataklı: PKK propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade...

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul'da bir tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için sahlenemediği iddiasına ilişkin, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul'da bir tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için sahlenemediği iddiasına ilişkin, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez" dedi. 

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sahnelenmesi planlanan ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü kararıyla yasaklanan Kürtçe oyuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yeni bir yalan ve provakasyonun daha ortaya atıldığını kaydeden Çataklı, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Özgü Namal Yasmin Erbil Hatice Çarpar
Spor Şenol Güneş Gökhan Töre Burak Yılmaz Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Ateş İzmir Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çataklı: PKK propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade... - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 22:26:52. #1.15#
title