Çataklı: "Kurban Bayramı tatilinde 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı yaşanmıştır"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
05.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:28
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (1)
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: AA