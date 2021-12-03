Çataklı: Kasımda 3'ü üst düzey 92 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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Çataklı: Kasımda 3'ü üst düzey 92 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel
Çataklı: Kasımda 3'ü üst düzey 92 terörist etkisiz hale getirildi (2)

SORULARI CEVAPLADIİçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı, bakanlıktaki basın toplantısında, İstanbul'da set çalışanı Çetin Kaya'nın polis kurşunuyla ölmesi ve mobese görüntülerinin silindiği iddiasına ilişkin, "Konunun hassasiyeti dikkate alınarak, bu olay cumhuriyet savcısı...

İSTANBUL (DHA) - SORULARI CEVAPLADI

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı, bakanlıktaki basın toplantısında, İstanbul'da set çalışanı Çetin Kaya'nın polis kurşunuyla ölmesi ve mobese görüntülerinin silindiği iddiasına ilişkin, "Konunun hassasiyeti dikkate alınarak, bu olay cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan yürütülmektedir. Biz bütün delillerin toplandığını, kamera görüntülerinin usule uygun alındığını biliyoruz. Tedbiren hemen polis memuru arkadaşımız açığa alındı ve arkasından hemen tutuklandı. Bizdeki bilgiler bütün sürecin usulüne uygun yürüdüğü şekilde. Elbette iddialar olacaktır. Adli mercilerce soruşturma yürütülmektedir. Gerekli bütün iddialar her aşamada değerlendirilecektir" dedi.

'YÜZDE 8'LİK BİR DÜŞÜŞ GÖRÜYORUZ'

Çataklı, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından kadın cinayetlerinde artış olduğu iddialarına yönelik soruyu ise, "İstanbul Sözleşmesi 20 Mart tarihinde feshedilmişti. 20 Mart'tan geriye dönük 8 ay gidildiğinde 215 kadının cinayete kurban gittiğini görüyoruz. 8 ay sonrasına geldiğimizde bu rakam 198. Yani yüzde 8'lik bir düşüş görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden 8 ay önce ve 8 ay sonrasında iddiaların tam aksine yüzde 8'lik bir düşüş görüyoruz" diye yanıtladı.


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Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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