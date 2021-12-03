Çataklı: Kasımda 3'ü üst düzey 92 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kasım ayında kırsalda 10 bin 900, şehirlerde ise bin 382 operasyon yapıldığını belirterek, "Operasyonlarda 3 üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, kasım ayında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çataklı, kasımda 15'i büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere kırsalda 10 bin 900, şehirlerde ise 1382 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Operasyonlar neticesinde bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 bin 575 kişi gözaltına alınmış, 309 kişi de tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 352 sığınak barınak ve mağara imha edilmiş, 93 silah, 27 mayın ve el yapımı patlayıcı, 73 adet el bombası, 810 kilogram patlayıcı madde, 14 bin 180 adet mühimmat ele geçirilmiştir. 1 Ekim-15 Nisan arasını kapsayan sonbahar-kış operasyonlarımızın yüzde 42'si tamamlanmış, geri kalanı plana uygun şekilde sürmektedir. Bunun yanı sıra 11 Ocak 2021 tarihinde başladığımız Eren Bülbül operasyonları da şu an itibarıyla 10 bölgede 'Eren kış operasyonları' olarak devam etmektedir" dedi.

Çataklı, kasımdaki kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin ise, şunları söyledi: "Kasım ayında işlenen kadın cinayetlerinin sayısı 28'dir. Başta da ifade ettiğim gibi, uluslararası ödüle layık görülen kadına yönelik şiddeti önlemede önemli faydalarını gördüğümüz KADES programını şu ana kadar indirenlerin sayısı 2 milyon 857 bin 916, gelen ihbar sayısı ise 253 bin 156'dır. Bu ihbarların istisnasız hepsine gidilmiştir. Ayrıca aynı anda bin izleme yapabilen elektronik kelepçe merkezimiz tarafından bugüne kadar 838 vakanın takibi yapılmış, halen de 315 vakanın takibi devam etmektedir."

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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