Çataklı: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Vicdanları yaralayan bir konu"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
05.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:31
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: AA