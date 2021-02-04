Çataklı: "(İzmir'deki sel) Toplam 2 bin 699 ihbarın tamamı karşılandı"
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Çataklı: "(İzmir'deki sel) Toplam 2 bin 699 ihbarın tamamı karşılandı"

04.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:21

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da düzenlenen aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da düzenlenen aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. (2)

Çataklı: '(İzmir'deki sel) Toplam 2 bin 699 ihbarın tamamı karşılandı'
Çataklı: '(İzmir'deki sel) Toplam 2 bin 699 ihbarın tamamı karşılandı'
Çataklı: '(İzmir'deki sel) Toplam 2 bin 699 ihbarın tamamı karşılandı'
Çataklı: '(İzmir'deki sel) Toplam 2 bin 699 ihbarın tamamı karşılandı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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