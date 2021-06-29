Çataklı: İhraç edilen 2 bin 164 kişi hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, FETÖ nedeniyle görevinden ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili asılsız iddialar olduğunu belirterek, "Bakanlığımız bünyesinde 39 bin 597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39 bin 85'i OHAL Komisyonu'na itirazda bulunmuştur.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, FETÖ nedeniyle görevinden ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili asılsız iddialar olduğunu belirterek, "Bakanlığımız bünyesinde 39 bin 597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39 bin 85'i OHAL Komisyonu'na itirazda bulunmuştur. Şu ana kadar bu başvuruların 38 bin 93'ü neticelendirilmiş, 35 bin 929'u hakkında ret, 2 bin 164'ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir" dedi.

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, FETÖ nedeniyle görevinden ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Son dönemlerde sosyal medya mecraları üzerinden bir takım tutarsız, hayatın olağan akışana, devletin işleyişine, ciddiyetine ve prensiplerine uygun olmayan paylaşımlar yapıldığını bildiren Çataklı, "FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin geri dönüşleri veya iadeleriyle ilgili dedikodu kaynaklı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan tezviratları hayretle ve ibretle takip ediyoruz. Birçok kurumun işleyişini töhmet altında bırakmayı hedefleyen, amacı FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak ve FETÖ ile mücadeleye sekte vurmak olan anlayışla geçtiğimiz süreçte de birçok kez karşılaştığımız malumdur. Bilindiği üzere kamu görevinden çıkarılma işlemleri; örgütsel eylemlerde bulunma, hakkındaki yürütülen adli soruşturma, kovuşturmalarda elde edilen veriler, ByLock kullanıcısı olma, örgüt talimatıyla hesap açma ve para yatırma, kapatılan dernek veya sendika üyeliği gibi kamuoyunun vakıf olduğu kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğuna yönelik hakkında duyum, bilgi, iddia bulunan personele yönelik kurumlarınca detaylı tahkikat yapılmakta, başta kolluk birimleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belgeler talep edilmekte, adli sürece dair durum tespiti yapılmakta ve tahkikat sonucunda elde edilen veriler belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek personelin kamu görevinden çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmektedir" ifadelerine verdi.

'2 BİN 164 BAŞVURU HAKKINDA KAMU GÖREVİNE İADE KARARI VERİLMİŞTİR'"Geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların bugün, kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavassutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan şaibe oluşturma çalışmaları manidardır" diyen Çataklı, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu durum, devlet güvenliği açısından da son derece önem taşıyan ve bu konuda görevli olan kamu kurum ve kuruluşları ile gayretle görevlerini yerine getirmeye çalışan personel tarafından titizlikle ve ciddiyetle yürütülen sürece büyük zarar vermektedir. Olağanüstü hal uygulanan dönemde kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkarılan kişilerin başvuruları 7075 sayılı kanun gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve sonuca bağlandığı kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede OHAL Kararnameleri ile Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 39 bin 597 kişi kamu görevinden çıkarılmış olup bunlardan 39 bin 85'i OHAL Komisyon'una itirazda bulunmuştur. OHAL Komisyonu'nca şu ana kadar bu başvuruların 38 bin 93'ü neticelendirilmiş, 35 bin 929'u hakkında ret, 2 bin 164'ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir."Kararların kurum bazlı dağılımını açıklayan Çataklı, "Bakanlık birimlerinden (taşra dahil) 1014 kişi kamu görevinden çıkarılmış, bunlardan 992'si OHAL Komisyonu'na başvuruda bulunmuş, başvuruların şu ana kadar 965'i sonuçlandırılmış, 871'i hakkında ret, 94'ü hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 34 bin 147 kişi kamu görevinden çıkarılmış veya rütbeleri geri alınmış, bunlardan 33 bin 804'ü OHAL Komisyonu'na başvuruda bulunmuş, başvuruların şu ana kadar 32 bin 897'si sonuçlandırılmış, 30 bin 977'si hakkında ret, 1817'si hakkında kamu görevine iade, 103'ü hakkında rütbe iade kararı verilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 4 bin 29 kişi kamu görevinden çıkarılmış veya rütbeleri geri alınmış, bunlardan 3 bin 892'si OHAL Komisyonu'na başvuruda bulunmuş, başvuruların şu ana kadar 3 bin 838'i sonuçlandırılmış, 3 bin 698'i hakkında ret, 138'i hakkında kamu görevine iade, 2'si hakkında rütbe iade kararı verilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 349 kişi kamu görevinden çıkarılmış, bunlardan 339'u OHAL Komisyonu'na başvuruda bulunmuş, başvuruların tamamı sonuçlandırılmış, 337'si hakkında ret, 2'si hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 58 kişi kamu görevinden çıkarılmış, tamamı OHAL Komisyonu'na başvuruda bulunmuş, başvuruların 54'ü sonuçlandırılmış, 47'si hakkında ret, 7'si hakkında kamu görevine iade kararı verilmiştir. 7075 sayılı Kanunun 10/A maddesi uyarınca Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilen genel kolluk personellinden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı ile uygun görülmeyen 558 kişinin ise araştırma merkezlerinde istihdam edilmesine karar verilmiş, 205'i ile ilgili değerlendirme süreci devam etmektedir" dedi.

Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesine göre idari süreçlerin, OHAL Komisyonu başvurularının değerlendirilmesi, idari yargı itiraz aşamasının en ince detayına kadar belirlendiğini bildiren Çataklı, "Süreçte görevli tüm kurum ve kuruluşlar tarafından ciddiyet içerisinde kararlı ve gayretli bir mücadele yürütülürken bu tür yakışıksız söylem ve iftiralarla nelerin amaçlandığını ve bu oyunun nerede kurgulandığı aziz milletimizce çok iyi bilinmekte olup kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı