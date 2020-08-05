Çataklı: "Hatay Baro Başkanının 4 saat süreyle gözaltında tutulduğu iddiası açık bir yanıltmadır"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
05.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:32
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (5)
Kaynak: AA