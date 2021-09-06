Çataklı: (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik...
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Çataklı: (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik...

Çataklı: (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik...
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

Çataklı: (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir.

Çataklı: (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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Çataklı: (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik... - Haberler
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