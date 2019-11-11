Çataklı: "Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır...

Çataklı: "Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır...

Çataklı: "Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek.

11.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:16
Çataklı:

Çataklı: "Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır dışı süreci işletildi, uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak"

Kaynak: AA
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