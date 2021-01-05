Çataklı: "Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi."
05.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:56
Çataklı: "Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi.
Çataklı: "Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe