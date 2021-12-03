Çataklı: "Emniyet güçlerimizi doğru olmayan bilgiler üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmak ana muhalefet partisinin ortak politikası olmamalıdır"
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (3)