Çataklı: "Ekim ayında ülke genelinde üç güven huzur uygulaması yaptık"

Çataklı: "Ekim ayında ülke genelinde üç güven huzur uygulaması yaptık"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

04.11.2019 11:40
Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Çataklı: "Ekim ayında ülke genelinde üç güven huzur uygulaması yaptık"
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