Çataklı: "Ekim ayında ülke genelinde üç güven huzur uygulaması yaptık"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
04.11.2019 11:40
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Çataklı: "Ekim ayında ülke genelinde üç güven huzur uygulaması yaptık"