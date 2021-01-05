Çataklı'dan, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun paylaşımına ilişkin açıklama
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Çataklı'dan, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun paylaşımına ilişkin açıklama

05.01.2021 19:40 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:44
Çataklı'dan, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun paylaşımına ilişkin açıklama

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabındaki paylaşımına ilişkin, "Açıklamamda sadece 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledim, dikkatle izleyin" dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabındaki paylaşımına ilişkin, "Açıklamamda sadece 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledim, dikkatle izleyin" dedi. 

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu. Çataklı açıklamasında, "Yalancı derken, yalancı olmak. Açıklamamda sadece 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledim, dikkatle izleyin. Ayrıca aralarında MLKP Terör Örgütü irtibatlılar var. Hani şu kurucu üyesine selam durduğunuz" ifadelerini kullandı. 

 


Çataklı'dan, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun paylaşımına ilişkin açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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