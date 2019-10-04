Çataklı: "(CHP'nin düzenlediği Suriye Konferansı) Türkiye'nin milli çıkarlarına uymayan talepler...

Çataklı: "(CHP'nin düzenlediği Suriye Konferansı) Türkiye'nin milli çıkarlarına uymayan talepler...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

04.10.2019 11:58
Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (4)

Kaynak: AA
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