Çataklı - Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar

Akasya Durağı'nın sevilen oyuncusu Şevki Özcan: Dizinin başlayacağına dair iddialar var

Bakan Soylu "15 Temmuz'u FETÖ yapmadı" sözüyle neyi kastettiğini açıkladı: Arkasında ABD'nin olduğu apaçık ortada

Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salona gelişi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da düzenlenen aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.