Çataklı - Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salona gelişi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da düzenlenen aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salona gelişi
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da düzenlenen aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. (1)
Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci