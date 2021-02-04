Çataklı - Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çataklı - Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar

04.02.2021 11:10 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:16

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salona gelişi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da düzenlenen aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salona gelişi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da düzenlenen aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. (1)

Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi

Çataklı - Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar
Çataklı - Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar
Çataklı - Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar
Çataklı - Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ptt Rektör Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çataklı - Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:16:31. #1.16#
title