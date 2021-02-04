Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi
04.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:04
Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.
Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici