Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi

04.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:04
Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi

Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Jason Statham Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Deniz Türüç Serdar Aziz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ptt Wuhan Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:04:34. #1.15#
title