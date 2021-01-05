Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi
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Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi

05.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:19
Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi

Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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