Çataklı, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi
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Çataklı, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi

Çataklı, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır." bilgisini paylaştı.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bingöl Kiğı'da saat 21: 28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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