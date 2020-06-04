Çataklı: "Belediyelerin hukuken burs adı altında öğrencilere yardım yapması mümkün değil" İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu. (6) Kaynak: AA