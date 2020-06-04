Çataklı: "Belediyelerin hukuken burs adı altında öğrencilere yardım yapması mümkün değil"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu.
04.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:52
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu. (6)
Kaynak: AA