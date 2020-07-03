Çataklı: "2020 yılı trafik kazalarında azalışların yılı olmuştur"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'ın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
03.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:33
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'ın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: AA