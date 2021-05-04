Çataklı: "126 ölümlü trafik kazasında 147 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 11 bin 70 yaralanmalı trafik kazasında 15 bin 672 kişi yaralanmalı,...

Çataklı: "126 ölümlü trafik kazasında 147 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 11 bin 70 yaralanmalı trafik kazasında 15 bin 672 kişi yaralanmalı, 12 yaya olay yerine hayatını kaybetmiştir.