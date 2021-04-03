VAN Çatak'taki şelalede, ilkbahar güzelliği

Çatak'taki şelalede, ilkbahar güzelliğiBehçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesine bağlı Eliaçık bölgesinde, dağlar arasında kalan şelale, ilkbahar mevsimindeki manzarasıyla görsel güzellik sunuyor.

Çatak'taki şelalede, ilkbahar güzelliği

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesine bağlı Eliaçık bölgesinde, dağlar arasında kalan şelale, ilkbahar mevsimindeki manzarasıyla görsel güzellik sunuyor. Ziyaretçiler, eşsiz manzara eşliğinde, şelalenin döküldüğü bölgede fotoğraf çektiriyor.

Çatak'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Eliaçık bölgesindeki dağlar arasında kalan şelale, ilkbahar mevsimiyle birlikte görsel şölen sunmaya başladı. Manzarası ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelaleye gelen ziyaretçiler, döküldüğü yerde fotoğraf çektiriyor.

Şelaleye hayran kaldığını belirten Abdulrezzak Selçuk, bu mevsimde bölgeye çok sayıda ziyaretçi geldiğini belirterek, "30 metre yükseklikten akıyor. Bu şelale, 3 yıl önce keşfedildi. Harika bir yer. Herkese gelip, buraya görmesini tavsiye ediyoruz. Ben de arkadaşlarımla gelip, burada hatıra fotoğraf çektirdim. Çok güzel bir yer" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı