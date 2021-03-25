Çatak'taki çiftçilere 3 ton yonca tohumu desteği
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Çatak'taki çiftçilere 3 ton yonca tohumu desteği

25.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:07
Çatak'taki çiftçilere 3 ton yonca tohumu desteği

Van'ın Çatak ilçesindeki çiftçilerin kaba yem üretimine destek sağlamak amacıyla yüzde 75 hibeli 3 ton yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Van'ın Çatak ilçesindeki çiftçilerin kaba yem üretimine destek sağlamak amacıyla yüzde 75 hibeli 3 ton yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Van Tarım Kredi Kooperatifinden tedarik edilen yonca tohumu, İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk tarafından dağıtıldı. Tohum dağıtım programında konuşan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, "Yaklaşık 155 bin küçükbaş ve 2 bin büyükbaş hayvanın mevcut olduğu ilçemizde yem bitkileri üretimi büyük önem arz etmektedir. Bu konuda üreticilere yem bitkileri ekimi için tohum desteği sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ederiz. Bu ülkeyi kalkındırmanın yöntemlerinden biri de yerel dinamikleri harekete geçirmekten geçiyor. Tarım da bizim için önemli bir yer tutmaktadır. Emeği geçen ilçe personeline teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Program sonunda yem bitkisi tohumları dağıtılırken, Kaymakam Akbulut ve Müdür Selçuk çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - VAN

Çatak'taki çiftçilere 3 ton yonca tohumu desteği
Çatak'taki çiftçilere 3 ton yonca tohumu desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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